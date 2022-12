Kristiina blogi | Tunnen end süüdi, et ei söandanud sünnitades enda eest seista

Sünnituse juurde sattus vanem ämmaemand, kes üldiselt oli OK ja andis mulle ka ühe väga olulise tööriista, mida kasutasin tundide kaupa (UU-häälik). Sünnitus arenes mul esmasünnitaja kohta pigem kiiresti, küllap muuhulgas ka seetõttu, et olin kogu aeg püsti, liikusin ringi või toetusin järile. Kui aga tuhud algasid, kupatas ämmaemand mind lauale selili. Oota, mida? Kõikides Perekooli loengutes oli räägitud, et see on kõige halvem asend sünnitamiseks, lisaks muule pead võitlema gravitatsiooniga ja lapsel on reaalselt 0,5 cm vähem ruumi tulla. Mäletan, et küsisin värisevi hääli üle, et kas ikka kindlasti lauale ja kindlasti selili. Jep. Olin õigesti kuulnud. Ei osanud/suutnud/julgenud vastu vaielda. Järgnes kaks tundi presse, mis lõppesid kirurgilise sekkumise, kergema vaimse trauma ja kes teab veel millega. Tagantjärele olen kindel, et asendimuutus püstisest horisontaalsesse aeglustas kogu sünnitegevust või töötas sellele lausa vastu.