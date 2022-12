Reaton Eesti üksuse juht: on oluline, et SOS Lasteküla lapsed leiaksid endale meelepärased ametid

„Pea 30 aastat on Reatoni tähtsaimaks ülesandeks olnud toitlustuskultuuri edendamine, mida me teeme tihedas koostöös valdkonna professionaalidega. Soovime, et SOS Lasteküla noored leiaksid endale sobivad elukutsed ja olen kindel, et kokaks saamine tähendab stabiilset karjääriarengut ning häid tulevikuväljavaateid,“ ütles Reaton Eesti üksuse juht Andrejs Koroljov.

Arvestades, et valdkonna tulevik sõltub noortest professionaalidest, kellel on toitlustuskultuuri arendamine alles ees, korraldas Reaton eile, 12. detsembril kokkamist õppima minna soovivatele SOS Lasteküla noortele inspireeriva atmosfääriga ühiskokkamise. Ettevõte üllatas sarnase sündmusega ka Läti SOS Lasteküla noori. Leedus on koosviibimine planeeritud uue aasta algusesse.

„Soovime panustada kokakutse arengusse ja selle prestiižikaks muutmisesse terves Baltikumis. Oleme kindlad, et kvaliteetse toidu armastajad hindavad uusi valdkonnatalente kõrgelt,“ ütles Koroljov ning lisas: „oleme andnud kolme naaberriigi noortele võimaluse tutvuda kokanduskoolidega ja panna oma oskused proovile. Seeläbi kasvab nende huvi toitlustusvaldkonna vastu. Pean tunnistama, et noorte ja nende mentorite ühiskokkamise tulemusena valminud jõululaua road maitsesid ülimalt hästi.“

Reaton pakub laias valikus toiduaineid nii jae- ja hulgimüügijatele, kui ka HoReCa sektorile. Samuti tegeleb see logistikateenustega, näiteks tarnib ja säilitab kaupa. Reatoni partneritel on juurdepääs kaubale mis on tulnud igast maailma otsast. Näiteks sellistes kategooriates nagu kala ja kalatooted, mereannid, liha- ja piimatooted, eined ja suupisted, leib ja pagaritooted, magustoidud ja maiustused, puu- ja köögiviljad, joogid jne.