Kui lapsed on väiksed, on endale tihti lihtsamad lühemad distantsid ja põnnid on nende reiside üle sama õnnelikud. Ei pea isegi riigist lahkuma: teise linna või metsa telkima minek on juba täiesti piisav seiklus, millest kustumatuid mälestusi saada. Mul endal on lapse­põlvest üks välisreisi mälestus – laevareis Soome! Ei midagi kauget, aga siiani eredalt meeles. Meie oma peres oleme otsustanud kauged sihid lastega reisides ette võtta pigem siis, kui neist pikemaajalised mälestused jäävad.