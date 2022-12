Unistajana mäletan ennast juba noore tüdruku east. Mul oli kindel eesmärk 20ndate algul abielluda, saada kaks last, oma majake mere ääres ja koer. Kolm neist unistustest on juba täitunud. Mul on nüüd, vahetult enne 30ndate saabumist, kuuene poeg ja kolmene tütar ning veidi enne lapsi tuli perre ka koerapoiss Merlot. Abielu sõlmimine Gaudoga on seitsme koos oldud aasta jooksul lükkunud küll tulevikku, aga küllap saabub ka selleks õige aeg. Majakese asemel elame praegu Soome väikelinnas ridaelamus.