Teismelist last on raske mõista? Märgid, et laps otsib su tähelepanu, ja nõuanded, kuidas teda mitte minema peletada!

Kui väikesed lapsed su tähelepanu soovivad, tulevad ja teevad nad selle kohe selgeks. Näiteks ronivad sulle sülle. (Eel)teismelistega on asi natuke keerulisem. Tihtipeale võivad nad käituda hoopiski veidi kummaliselt ja näida vihased. Ometigi võib just see viidata sellele, et nad janunevad tähelepanu järele. Kuna teismelistel on pahatihti raskusi oma ülevoolavate tunnete sõnastamisega, olekski hea, kui vanem oskaks ise tähele panna märke, mis viitavad sellele, et laps vajab üks-ühele aega.