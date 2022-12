Aeg mõelda jälle suurelt

Kuni märkasin sealsamas seinal kuulutust, et otsitakse lapsehoidjat Soome. Ma polnud mitte kunagi Eestist ära käinud, kuid see paber seinal pani mul südame kõvasti põksuma – mõelda ometi, et mina võiksin minna välismaale tööle! Kirjutasin andmed üles, lippasin kiiresti koju ja saatsin oma kandideerimis-kirja teele. Edasi jäin iga päev kõvasti pöidlaid pihus hoidma ja lootma – kui ma vaid saaksin selle töö! Ja saingi. Ma ei tea siiani, mille alusel nad minu valisid, aga see oli esimene kord, kui tundsin, et unistused tõesti täituvad ja mul on võimalik jõuda kõikjale, kui vaid piisavalt soovin ja pingutan. See teadmine on kandnud mind siiani.