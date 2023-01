Peatoimetaja veerg | Ärme lepi sellega, et maailm on veider paik. Lihtsalt ära elamine pole piisav

Hinges pesitses aga suur soov pääseda laia maailma – selleks laiaks maailmaks mu väikses hinges olid toona suured linnad Tartu ja Tallinn, korraga rohkem ei julgenud unistada.

Kuni märkasin sealsamas seinal kuulutust, et otsitakse lapsehoidjat Soome. Ma polnud mitte kunagi Eestist ära käinud, kuid see paber seinal pani mul südame kõvasti põksuma – mõelda ometi, et mina võiksin minna välismaale tööle! Kirjutasin andmed üles, lippasin kiiresti koju ja saatsin oma kandideerimis-kirja teele. Edasi jäin iga päev kõvasti pöidlaid pihus hoidma ja lootma – kui ma vaid saaksin selle töö! Ja saingi. Ma ei tea siiani, mille alusel nad minu valisid, aga see oli esimene kord, kui tundsin, et unistused tõesti täituvad ja mul on võimalik jõuda kõikjale, kui vaid piisavalt soovin ja pingutan. See teadmine on kandnud mind siiani.

Unistustel on edasiviiv jõud ning mida rohkem me seda jõudu üleval hoiame, seda rohkem saavutame.

Ka meie seekordne kaanepersoon ja jalgpallistaar Ragnar Klavan räägib ilmekalt, kuidas unistused on need, mis elus pingutama panevad. „Kui olin 12–13, hakkasin unistama, et mängin kunagi mõnes Inglismaa meeskonnas. Kui lõpuks Liverpooli lepingule alla kirjutasin, läksin hotelli ja istusin poolteist tundi diivanil. Mõtlesin, et oh my god, kas see juhtus nüüd päriselt,“ kirjeldab ta.

Jaanuar on käes uue, 2023. aastaga ja see on hea aeg oma unistused ritta panna ning mõelda jälle suurelt. Kuigi kolm viimast aastat on kogu maailma vaimse tervise tõsiselt proovile pannud ja andnud justkui mõista, et suurtest soovidest tähtsam on lihtsalt saada tagasi normaalsus, siis ei pea alati sellega leppima. Unistustel on edasiviiv jõud ning mida rohkem me seda jõudu üleval hoiame, seda rohkem nii ise kui ka inimkonnana saavutame.

Soovin uueks aastaks kõikidele suuri unistusi, peale-hakkamist nende täitmisel ja rõõmu kätte-saamisel. Ärme lepi, et maailm on üks veider paik ja piisav on lihtsalt see, kui kuidagi ära elame. Pingutame koos parema homse nimel.

Head uut aastat!

Elin

Anna meile tagasisidet ja võida äge raamat! Aitäh kõikidele, kes jagasid meiega oma mõtteid detsembrinumbri kohta. Kotitäie Helluse tooteid Terelt saab endale Kristjan! Jääme ootama sinu mõtteid jaanuari­kuu ajakirja kohta. Saada need meilil perejakodu@perejakodu.ee. Üks kirja­saatja saab endale auhinnatud retseptiraamatu „Metsapoole maitsed. Taimed ja toit“, mille autorid on Hele-Mai Alamaa, Maret Allikas ja Margit Välja. Tänu raamatule saad tutvuda Eesti metsikute toidutaimedega ning katsetada paljusid huvitavaid ja praktilisi koduseid retsepte.