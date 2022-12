Rohkem mõistmist ja vähem hukka mõistmist. 5 nippi, et jääda pühade ajal rahulikuks ning kanda enese eest hoolt

Alustuseks – kui sa oled tuttav teadveloleku praktikatega, siis soovitan sul ikka ja jälle tulla tagasi oma ankru juurde. Olgu selleks siis hingamise jälgimine, helide kuulamine või kokkupuutepunktide tunnetamine (või hoopiski midagi muud, mis sinu jaoks toimib kõige paremini). Ka nendel hetkedel, mil kõik on hästi, too tähelepanu oma ankru juurde. Sel viisil muutub see ankur üha omasemaks ning keerulises olukorras on seda lihtsam kasutada.

Põhirõhk hingamisele

Kui sa pole varasemalt teadvelolekuga kokku puutunud, siis too lihtsalt tähelepanu oma hingamise juurde. Märka seda, kuidas hingeõhk liigub sisse ja hingeõhk liigub välja. Ilma midagi muutmata. See aitab sul fookust luua ning tulla tagasi käesolevasse hetke, seal kus sa parasjagu oled. Meie hingamine on imeline vahend, mille juurde ikka ja jälle tagasi tulla. Astuda välja ümbritsevatest segajatest ning tulla oma kehasse kohale. Ikka selleks, et teadlikumalt edasi minna.

Värske õhu kätte

Võimaluse korral proovi päevavalges õue jalutama minna. Märgata seda, mis on ümberringi ja tuua teadlikult tähelepanu sellele, mis õues on. Lumi, tuul, majad, katused, autod, puud või mis iganes selles kohas on, kus sa oled. Proovi tunnetada seda jahedust oma põskedel ning võimaluse korral too juurde ka teadlik jalutamine. Ehk astu iga oma samm täie teadlikkusega, märgates seda, kuidas su jalatallad puutuvad vastu maad ning millised aistingud su kehas parasjagu kohal on.

Märka, mida päriselt vajad

Proovi harjutada ka enesehoolt. See tähendab märgata oma vajadusi, ning võimaluse korral pakkuda endale seda, mida su keha ja meel vajavad. Olgu selleks siis puhkus, magus šokolaadikook või hoopiski kosutava raamatu lugemine. Ja pea meeles, et teinekord on enesehoole osaks lihtne EI ütlemine – ikka selleks, et oma piiridesse mitte lasta sisse sõita.

Kuula oma lähedasi ja iseennast