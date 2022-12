Kuidas „Vallalise kaunitari“ Ahtist 4 lapse üksikisa sai? „Saame ilusti hakkama, aga naisenergiast on puudu.“

Tõsielusaate võtted on ammu läbi, kõik osad linastunud ja maruline finaal niisamuti. Saade on muutnud kõikide osaliste elu, ent eriti on see aidanud rutiinist välja murda Võrumaal pesitseval Ahtil, kes kasvatab seal üksi oma nelja last.