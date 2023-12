Jõuluvana tihe graafik: ühe päevaga 14 perekonda. „On kurb, kui vanemad räägivad luuletusi lugevatest lastest üle. Jõuluvana pole lapsehoidja“

Jõulud on juba uksele koputamas ja nii suurte kui väikeste ootusärevus laes. Aga… milline see jõulumehe elu üldse välja näeb? Harjumaal on end sisse seadnud lõbus jõulutaat Madis. Jõuluvanana sündinud ta mõistagi pole. Ja kui pole jõulud, siis on tegu sama asjaliku mehega, kelle nimeks on hoopis Karl, kes avabki natuke oma tegemiste telgitaguseid.