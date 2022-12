Lemmikloomade hambaarst Edgar Tamp: loom varjab enda kannatusi viimse hetkeni

Kuidas siis kasside ja koerte, aga miks mitte ka tuhkrute või mõnede eksootilisemate loomade hambamuresid ennetada? Peaksime neil hambaid pesema? „Jah, peaksime küll,“ Ütleb Edgar Tamp. Kuna hambaarst tegeleb igapäevaselt loomade hammaste ravimise ja eemaldamisega, teab ta väga hästi, kui oluline see on. Ta selgitab, et lemmikute hammaste eest hoolitsemise põhimõtted on üpris sarnased inimeste omadega, aga on ka erinevusi, näiteks ei tohi looma hambaid inimestele mõeldud hambapastaga puhastada. Ka siis, kui lemmikloomal regulaarselt hambaid harjata, tuleb lasta veterinaarstomatoloogil vähemalt kord aastas lemmiku hambad üle vaadata. Miks, seda kuula juba saatest.