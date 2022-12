Ilmus kodumaise koguperefilmi „Kaka, kevad ja teised“ pikk treiler

Mõnikord peab läbi rändama pika tee, et koju jõudes aru saada, mis meile tõeliselt kallis on. Nii juhtub viiuldajast sitikas Peetriga, kelle elu unistus on loomaaias suurele publikule esineda. Aga kuidas teiste seas välja paista, kui sa oled nii pisike? Suur on rõõm, kui selgub, kes on Peetri ande tõelised austajad.



Kas kardetud pahalane on ikka alati nii paha ja hirmus nagu kuulujutud räägivad? Sellest jutustab mõistulugu frikadellidest ja pelmeenidest. Omavahelistest erinevustest, eelarvamustest ja hirmudest võib sündida tonte, keda ei pruugi olemaski olla.