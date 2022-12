Elukallinemise tõttu on paljude suurperede jõulud sel aastal tagasihoidlikumad

Harjumaa Lasterikaste perede esindaja Krista Keelmann-Vessini sõnul on nende ühinguga viimase aasta jooksul liitunud üle 200 uue pere. Hetkel on nende ühingus 443 liikmespere. „Covid ja hinnatõus on perede harjumusi väga oluliselt muutnud. Meiega on viimase aasta jooksul liitunud üle 200 uue pere, kes soovivad toetust saada, vajatakse nii toiduabi kui ka kodutarbeid oluliselt suuremal hulgal. Lasterikkad pered ostavad kõike ette, hinnatundlikus on suur ja jälgitakse sooduspakkumisi. Suurpere valmistub jõuludeks juba juulis, et saaks varakult lastele vajalikke kinke osta - pole reaalne, et saad perele kõik kingid ühe kuuga soetatud. Tore on tõdeda, et jõulude ajal suureneb nii annetuste maht kui ka abistajate arv. Suurt rolli mängivad ka ettevõtete kollektiivsed panused, kus kogutakse ühingute heaks annetusi. Kuigi just hea sõnaga toetamine ja märkamine on kõige suurem toetus,“ rääkis Keelmann-Vessin.