KRISTIINA BLOGI | Tahtsin kõik õigesti teha, aga tundsin end ikkagi läbikukkunud emana

Minu esimene laps oli alguses närb sööja, kes jäi rinnal pidevalt magama ja keda pidi ööpäevaringselt regulaarselt kaaluma nii enne kui pärast sööki. Kui piisavalt suur kogus rinnapiima polnud kõhtu jõudnud, tuli anda juurde rinnapiimaasendajat. Maksimaalselt 2,5h pärast eelmise toitmise algust pidi alustama järgmisega ja nii ka öösel. Vastse ema ja juba loomu poolest väga kohusetundliku inimesena järgisin neid ettekirjutusi pedantselt.



Võtsin kogu raskuse enda õlgadele

Ainus probleem seisnes selles, et toitmised võisidki kesta tunde, sest laps jäi pidevalt magama ja teda tuli patsutuste-sirutuste-külma lapi abil äratada. Seega tekkis tihtipeale olukord, kus toitmiskorra lõpu ja uue alguse vahele jäi alla poole tunni või ekstreemsel juhul oli järgmine aeg juba n-ö peal. See oli eriti painav ja kurnav öösiti. Nüüd, aastaid hiljem ja teistkordselt emaks saanuna suudan muidugi arstide ettekirjutustesse suhtuda rahulikumalt ja julgen usaldada rohkem nii end kui oma last. Tollal aga tundsin end sedavõrd ebakompetentse ja rohelisena, et ei söandanud kuidagi reegleid rikkuda. Lisaks olin millegipärast endale pähe võtnud, et öösiti saan lapsega tegeleda ainult mina, seega saatsin mehe teise tuppa magama ja veetsin tunde beebit lahti riietades, kaaludes, imetades, äratades, imetades, äratades, kaaludes ja uuesti riietades.



Kogu see süsteem ei tundu tagantjärele vaadates eriti jätkusuutlik ja seda see loomulikult ka polnud. Mina, kes ma polnud mitte kunagi elus sisse maganud, hakkasin öösiti korduvaid äratusi maha magama, sest olin lihtsalt liiga kurnatud. Mõni tund pikem söömisvahe tekitas minus aga paanikat, et teen sellega oma pisikesele kuidagi liiga. Pidasin niimoodi vastu kuskil kuu aega kuni karikasse tilkus viimane piisk ja andsin elukaaslasele märku, et asi on mäda.



Märku andsin muidugi mitte ilusti asja lahti seletades, vaid mäletan, et läksin mingi väikese asja peale täiesti hüsteeriasse ja tundsin reaalselt, et tahaks pigem trepist alla hüpata kui beebit jälle magama imetama hakata. Mees oli olukorra ekstreemsusest muidugi šokeeritud, aga ma olin seda ka sinnani väga edukalt varjanud. Õnneks sellest ajast peale kõik muutus – pool ööd magas laps ühes toas issiga, kes iga piuksu peale ei ärganud ja mina sain seni põõnata. Kui mees beebit enam oma vahenditega magama ei saanud, tõi ta lapse mulle. Mõnikord juhtus, et läksin viie paiku hommikul vaatama, kas mõlemad ikka veel hingavad ja alati hingasid, samal ajal õndsalt põõnates. Miks me kohe selle peale ei tulnud? Tõesti ei tea...



Beebi une nimel kasvõi paduvihma kätte jalutama