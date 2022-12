KUULA SAADET | Esimese puurivaba koertehoiu looja: inimeste arusaam loomade heaolust on muutunud

Eesti on teinud suure hüppe koerte heaolu suunas, sest Nufnuf avas äsja puurivaba koerte päevahoiu . Kuidas see toimib, kas koertel on seal turvaline, millega seal tegeletakse ning miks see koertele hea on, räägib uues Pere ja Kodu podcast’i episoodis Nufnufi lemmikloomakaubamärgi kaasasutaja Aivar Roop.