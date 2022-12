Lihtne lapsega suhtlemise muudatus, mis aitab teil mõlemal rõõmsamalt uude aastasse minna

Miks on „ei“ tihtipeale üks esimestest sõnadest, mille lapsed selgeks õpivad? Tõenäoliselt on seal küll mingid arenguga seotud põhjused, aga mulle tundub, et ilmselt on seos ka selles, millised oleme vanematena.



Kui kuulsin esimest korda „jah-vanemlusest“ tekitas see minus mõistagi huvi. Ja kui Jennifer Garner rääkis esimest korda sotsiaalmeedias iga-aastasest jah-päevast, mida oma lastele korraldab, olin ma idee geniaalsuses veendunud. Tema kolm last valivad mida teha ja tema väldib keelamist. Mõistagi on selle kõige juures ka tema poolt sätestatud reeglid.