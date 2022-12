FOTOD | Eesti suuremates sünnitusmajades sündis tänavu 40 jõulubeebit!

Kõikides neis sünnitusmajades on viiruste perioodile omaselt ka külastuspiirangud - ITK-s ja Pelgulinnas on negatiivse COVID-testiga tugiisik sünnitusele lubatud, kuid külastused mitte. Tartus on külastused küll lubatud, kuid üksnes kellaajavahemikus 17-19 ning korraga on lubatud külastama üks täiskasvanu.