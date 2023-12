Detsembrist väsinud ema: pühademaagia taga on pea alati üks väsinud lapsevanem ja korralik närvikulu

Me räägime palju sellest, et detsember on rahu ja rõõmurikas aeg. Ning ma olen kuskil sügaval enda sees sellega nõus. See on tõesti ilus ja maagiline aeg. Oleneb lihtsalt kelle jaoks. Enamasti on see maagiline lastele ja sedagi suuresti siis, kui vanemad on nõus seda maagiat looma. Andke mulle andeks mu ebapopulaarne arvamus, aga detsember pole minu kui lapsevanema jaoks ainult maagiline imede aeg, see on ühtlasi ka aeg