KRISTIINA BLOGI | Elu väikelastega on väsitav, aga mõte sellest, et nad ühel päeval mulle enam ei mõtle, on kohutav

Ja siis see lähedus, see metsik, toores, imeline lähedus, mida võib oma lapsega tunda. Ma polnud mitte kunagi kellegagi nii lähedane olnud, kedagi nii palju musitanud-kallistanud. „Sa oled nii armas, et tahaks sind ära süüa“ oli vanasti mingi loll liialdus, emaks saades oli see tõsiasi. Ja et laps vajab mind nii jäägitult, vajab täiesti elu-surma küsimuse tasemel. See oli ka nii võimas tunne, aga juba siis mõtlesin ma sellele, et aasta pärast ta ju enam ei vaja mind nii palju. Või viie aasta pärast. Ja mis saab kümne, kahekümne aasta pärast? Ma saan aru, et laps eemaldub emast ja hakkab oma elu elama, aga mis saab emast? Kas ema ka eemaldub oma lapsest? Alles emaks saades hakkasin ma taipama, mis tunne võib olla oma lapse saatmine lennukile, et ta saaks 19-aastaselt minna kaheksaks kuuks Lõuna-Ameerika tundmatusse ja selle aja sees suhelda kodustega ainult e-maili teel ning sedagi harva. See võib päris õudne olla. Minu ema pidi seda tegema ja pärast seda läksin ma ju veel pikemaks ajaks Aafrikasse ka. Juba ammu, väga-väga ammu ma isegi ei mõtle oma emale iga päev. Millegipärast ma usun, et minu emale tulen ma ikka igapäevaselt mõttesse. Mõte sellest, et minu laps minust ei mõtle, on kohutav. Aga ma pean aru saama, et see ongi vist normaalne ja ootab mind millalgi ees. Seni, kuni mu lapsed mul end veel kaisutada lasevad, kavatsen ma sellest maksimumi välja võtta.