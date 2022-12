VIIRUSTE VÄLIMÄÄRAJA | 13 laste seas levivat haigust. Kuidas neid ära tunda, ravida ja kaua lapsi kodus hoida?

Tundub, et pooltel Eesti peredel möödusid pühad kõikvõimalike viiruste saatel ja lõppu sel lainel ei paista. Kuidas saada jälile, mis tõbi on end lapsele külge haakinud, ja millised on parimad ravivõtted? Anname teile ülevaate laste seas leviva 13 nakkushaiguse kohta koos lööbepiltide, ravinippide ja infoga sellest, kui kaua peab last isolatsioonis hoidma. Nõu annab tunnustatud perearst Karmen Joller.