Lapsed enne aastavahetust magama saatnud ema: keskööni ärkvel olek pole väärt, et lapsed järgmisel päeval pahurad on

Kõige populaarsemaks osutus esimene vastusevariant, mille poolt hääletas 57% vastanutest. Kahe lapse ema Kairika, kelle väiksem poeg on kahene ja suurem viiene, ütleb, et tema jaoks polnud see raske valik. „Ma olen kasvanud niiviisi, et traditsioonid on olulised ja minu enda jaoks on tähtis, et igapäevaelus oleks ka erilisi hetki. Aastavahetus on just selline eriline hetk. See ei tähenda, et peaks midagi väga põnevat ette võtma, aga juba see, et lapsed tohivad kauem ärkvel olla, on nende jaoks eriline. Ja mis siis, kui nad siis magavadki korra vähem kui muidu. Vähemalt jääb neile tore mälestus ja magada saab küllaga teistel päevadel.“



Viieaastase tütre ema Jaanika otsustas, et jätab lapse ärkvele puhtalt seetõttu, et too on õrna unega. „Mul on selline laps, kes on iga krõbina peale püsti ja siis on sada häda, et ta uuesti magama saada. Lõppkokkuvõttes on kõik pahurad. Kui ta juba selle peale ärkab, et keegi ta toa uksest mööda kõnnib, siis kesköisest paugutamisest pole ju üldse mõtet rääkida. Lihtsam on lasta tal ärkvel olla, siis ei pea me mehega ka kikivarvukil käima ja saame kõik koos uut aastat rõõmsalt vastu võtta.“