Elu vaimse häirega emaga. „Palved minna huviringi või sõpradega kohtuma tõid kaasa hüsteerilise nutu ja enesetapuähvardused“

„Ma ei tea, milline on õige peretunne. Olen oma isaga kohtunud, aga ta pole igapäevaselt mul olemas. Elan emaga, aga tal on mured. Näiteks on tal depressioon ja ta on alkohoolik,“ räägib Ragnar. Poiss oli sunnitud emale esimest korda kiirabi kutsuma, kui oli kaheksane.