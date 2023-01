Väikelaps on ekraani ette naelutatud? Kasvatuspsühholoog: oluline pole mitte kaua laps ekraane näeb, vaid mida ta näeb

Viieaastase Lisete ema Kärt on kimbatuses. Kuni lapse neljanda eluaastani oli telekas tema jaoks küllaltki võõras asi. Lapse teleri ette suunamine on ema arvates pigem lihtne lahendus, mida vältida. Paraku on tütrest emast olenemata saanud korralik ekraanisõltlane. Ekraanide ees veedavad igapäevaselt tunde ka Stefani kuueaastased kaksikud. Tema selles aga probleemi ei näe.