Uskumatu solidaarsus: koolidirektor lubas õpilasel oma juuksed kõikide ees maha ajada

„Ta hoolitses oma juuste eest väga palju ja Jackson teadis, et juuste kaotamine teeb vanaisale tuska,“ seletas Jacksoni ema. Et vanaisa toetada otsustas Jackson oma juuksed maha ajada kohe kui eelmainitu alustas keemiaraviga. „Ta ütles vanaisale, et ta ei pea seda üksi läbi tegema. Ta pole ainuke, kes saab juusteta olema ning peres saab kaks kiilakat olema,“ lisab ema Amber. Lapselapse siiras tegu üllatas vanaisa pisarateni. Jackson aga pakkus, et nad võiksid kahekesi teha uue seltsi, mis on just mõeldud kiilaspeadele.

„Ma olen alati tahtnud olla nagu tema ja teadmine, et ma valmistasin talle rõõmu hetkel, mil ta tundis end halvasti, tähendas mulle hästi palju,“ seletab poiss ise.

Paraku läks nii, et esimesel päeval uue soenguga kooli naastes tabas Jacksonit kiusulaviin. Teda hüüti nii kiilakaks kui ka narriti, et ta näeb ise välja nagu vähihaige. Kui esiti kommentaarid vihastasid poissi, siis päevapeale tekkis temas lihtsalt suur kurbus. Ka emal oli raske näha, kuidas ta niivõrd elevil olnud poeg oli äkitselt klassikaaslaste tõttu muserdatud. Et olukorda paremini mõista, otsustas Amber ühendust võtta Jacksoni kooli direktori Tim Hadleyga. Kui mees kuulis, et Jacksoni kiusamise on põhjustanud tema südamlik tegu vanaisa toetuseks, otsustas ta teha kõik endast võimaliku, et poissi toetada.

Järgmisel päeval kogus direktor kokku kõik kooli õpilased, kelle ees avaldas ta Jacksoni teole austust öeldes, et on poisi üle uhke ja see samm vajas ilmtingimata suurt julgust.

Kõikide suureks üllatuseks palus mees seejärel Jacksonil ka tema juuksed nulli ajada, et omakorda poisi vanaisale toetust avaldada. Mehe jaoks oli tähtis oma õpilastele edasi anda sõnum, et enne hinnangute andmist ja solvamist tuleks tõsiselt järgi mõelda.

