Terve naha nipp: vahetasime vannitoakapis kõik kreemid välja

Pesust tulles kreemitame end põskedest varbaotsteni kehapalsamiga Lipikar Baume AP+M, mis lisaks kohesele niisutusele lubab tasakaalustada ka naha mikrobioomi. Oma silm seda ei seleta, küll on aga tunda, kuidas kreem suudab ärritunud nahka veelgi enam rahustada ja vähendada sealjuures ka sügelust. Näen nii enda, oma lapse kui ka mehe pealt, et nahk ei tolma ega sügele enam ka külma talveilmaga. Kui veel möödunud talvel tekkisid lapse nahale, küünarnukkidele, põlveõndlatesse, kõhule ning põskedele punetavad ja sügelevad atoopilise dermatiidi laigud, mille levimist oli kohati isegi hormoonkreemiga keeruline kontrolli all hoida, siis igapäevane õige nahahooldus on suutnud need sel hooajal sootuks eemale hoida. Tõsi, lapse näppudelt leian veel sügelevaid dermatiidi nähte, ent kaldun arvama, et need on tingitud tihedast kätepesust lasteaias, kus kasutusel teised seebid ja pole emmet käsi kreemitamas.