Vajad tuge lahutamisel või ATH lapse kasvatamisel? SA Eesti Lastefond ootab sind tasuta tugirühma

Kas oled lahutanud või lahutamas ning tunned, et vajad nõu ja tuge? Või kasvatad ATH diagnoosiga last ja vajad võimalust, et õppida teda paremini toetama? SA Eesti Lastefond korraldab Tallinnas spetsiaalseid tugirühmasid, kust leiad vajalikku nõu ja abi.