KRISTIINA BLOGI | Tööle naasmine tundub nagu puhkus! Saan tagasi inimeste keskele, kes toidavad end ise..

Lapsega koosolekutele

Aga nagu öeldud, esimese aasta lõpuks oli suurem šokk möödas ja ma olin uue rolliga täitsa harjunud. Kibelesin taasleidma midagi, mis oleks see tõeline mina – või noh, see eelmine mina enne emadust. Juhuse tahtel saingi pakkumise, kus pidin välja töötama ühe näituse tekstimaterjalid. Mulle meeldis tohutult ülesanne käia koosolekutel, arutada teiste asjaosalistega teema tausta ja projekti eesmärke. Tundsin lausa füüsiliselt, kuidas aasta aega talveunes veetnud ajuosad jälle meeldivalt surisema hakkasid ning rõõmustasin, et mul on peale vahepeal edasi arendatud emotsionaalse intelligentsuse (lastega möödapääsmatu!) alles ka midagi muud.

Ainuke asi oli, et väga tihti pidin koosolekutel osalema koos lapsega. See mind ei takistanud ja õnneks talusid seda ka mu kolleegid. Kolistasin, käru ühistranspordis, kesklinna, manööverdasin mööda munakivitänavaid kohale ja valasin koosolekuruumi põranda üle raamatute ja mänguasjadega (kohale toodud käru korvis ja seljakotis). Õnneks oli hiliskevad ja kuumalaine, nii et vähemalt hangedega võitlema ma ei pidanud. Arutelude ajagraafik oli loomulikult seatud lapse uneaegade järgi. See oli koroona-eelne aeg ja ma ei usu, et mingi veebis kohtumise variant üldse jutuks oleks tulnud. Üldiselt läks kõik jõudsasti, ükski koosolek lapse pärast minu meelest pidamata ei jäänud ja näitus tuli edukalt välja. Mina jällegi sain sellest kõigest tohutult innustust, et kõik on võimalik ka pisikese lapse kõrvalt. Mitte et tegemist oleks olnud kohutavalt suure projektiga, aga see andis siiski piisavalt peamurdmist, kuidas jagada end töö ja emaduse vahel.