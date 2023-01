Väsimus, range toitumine, suur koormus: kuidas toetada kodus kasvavat sporditalenti?

Nii tipp- kui ka harrastussportlaseid igapäevaselt nõustav SYNLABi laboriarst, dr Anneli Raave-Sepp ütleb, et kasvava organismi luu- ja lihaskond ning immuunsüsteem on nõrgemad ning mineraalainete ja vitamiinide vajadus suurem. Samuti kaasnevad sugulise küpsemisega seonduvad hormonaalsed muutused, millega peab arvestama. „Kui lisandub veel keskmisest suurem füüsiline koormus, siis ei pruugi arenev organism selle kõigega hakkama saada ja võivad tekkida erinevad terviseprobleemid,“ lausub dr Raave-Sepp. Motivatsioonilanguse taga on sageli erinevad terviseprobleemid ja vigastused ning sellega seotud pettumused tulemustes.