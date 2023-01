Ravimidefitsiit on Facebookis äri lõkkele löönud. Hoiatus! Politsei võttis beebigrupid sihikule

Juba mõnda aega on sotsiaalmeediaseinasid katnud erinevates gruppides abipalved, kus vanemad uurivad, kas ja kuskohast saaks veel mõnegi pudeli palavikku alandavat siirupit. Harvad pole ka kokkulepped, kus vajalik palutakse osta kasvõi teisest Eesti otsast. Mõned emad, kellel on õnnestunud suurem kogus kätte saada, on oma lahkusega aga eneselegi teadmatult läinud vastuollu seadusega. See on omakorda äratanud pahameelt Ravimiametis ja PPA-s. Mis aga juhtub, kui beebigrupis teisi abistades ravimeid pakkuda?



Vastab Ravimiameti inspektsioonigrupi juhataja Katrin Kõiv.