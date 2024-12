Kas laste ees alkoholi tarbimine on õige? Ema: nautimisest alkoholismini pole suur samm. Tean, kuidas alkohol võib inimsuhteid purustada

Elini (pildil) ja tema abikaasa Siimu peres kasvab viis last: Kristofer , Elisabel , Kenneth , Konrad-Kalju ja Keron . Siim on töiselt seotud baarimaailmaga ja kodus on neil alkoholi pigem rohkem kui vähem. See on asi, mida paari lapsed paratamatult näevad.

„Kodus on meil baarikapid pudeleid täis ja lisaks on neid kastidega trepi all,“ muigab Elin. See ei tähenda aga, et lapsed selle kuritarvitamist näeksid. „Alkoholi me laste eest ei peida, kuid meil on kindlad põhimõtted.