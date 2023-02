Kahetsusväärselt palju on alkoholitarbimist ka teismeliste seas. Statistika põhjal on 12aastaselt või varem alkoholi proovinud 20% noortest. Ja kuigi oma mõju võib olla sõprade survel, on selge, et lapse suhtumist kujundab seegi, mida ta näeb kodus – kas ja kui palju pruugivad alkoholi vanemad, kui palju selle mõjust lastele räägitakse ja mis võtmes nad selle tarbimist näevad. Palusime siia oma arvamust avaldama kolm ema.