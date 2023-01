Lapsevanemad on ravimidefitsiidis leidlikud. „Kui häda käes, helistan emale ja küsin, kuidas tema mind ravis“

Selleaastane sügis-talvine hooaeg on ka kogenud perearstide sõnul lausa erakordne – lisaks suurele spektrile viirushaigustele kimbutab lapsi ja nende vanemaid ka juba kuid kestev ravimidefitsiit. Apteegilettidelt on keeruline leida seni iga lapsevanema standardarsenali kuuluvaid ravimeid. Kuidas aidata palavikus last olukorras, kus palavikualandajaid osta ei ole?