Diskrimineerimine töökohal. „Vanemapuhkuselt mind tagasi ei oodatud ning anti mõista, et olen nüüd ebapädev töötaja“

„Ta mainis, et pean mõistma, et lapsed on tihti haiged ja kui hakkan töölt puuduma, on see teiste suhtes ebaõiglane,“ kirjeldab Birgit, kuidas talle tehti selgeks, et on parem, kui ta tööle tagasi ei tule. Kahjuks puutuvad taolise olukorraga siiani kokku paljud emad üle Eesti.