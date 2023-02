Ei, ma pole emaks saades ühtäkki ebapädev töötaja

Birgit oli kontori­töötaja haldusettevõttes 2010. aastast ning nii juhid kui ka kolleegid hindasid teda kõrgelt. Kui ta töökaaslasi oma rasedusest teavitas, võtsid nad uudise vastu positiivselt. Ometi suhtus naine heakskiitu ettevaatlikult, sest oli näinud tööl vaimsele vägivallale kaldumist. „Polnud harv juhus, et kui keegi haiguslehele jäi, helistas ülemus talle korduvalt ja uuris, kas too on ikka päriselt haige. Kõrgemalt poolt tulevat nöökimist-survestamist oli palju. Kuna aga boonused ja hüved olid firmas väga head, ei söandanud keegi kõvemat häält teha.“