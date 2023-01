Ema: beebiga külas käimine tekitab minus stressi, sõbrannad ütlevad, et pean end kokku võtma...

Neid olukordasid on olnud ka vastupidiselt. Kui inimesed on aru saanud, et minu jaoks on liikumine raskendatud, on nad muidugi pakkunud, et tulevad siis ise külla. Aga olen ka neid küllakutseid tühistanud kui on juhtunud, et lapse unegraafikuga on midagi pahasti. Kas on ta öösel halvasti maganud ja seeläbi ka ma ise ning ma lihtsalt ei jaksa suhelda, või jäänud magama valel ajal. Ka sõbrannad on emad ja liiguvad enamasti oma lastega. Nende omad on minu omast mitu aastat suuremad ja teevad paratamatult mängides ka korralikult lärmi. Muidugi on see minu meelest loomulik ja ma ei eeldagi, et nad peaksid vaikselt istuma. Meil on lihtsalt väike kodu ja nad ärataksid minu lapse üles. Siis olen ju ikka mina see, kes peab teda rahustama. See võib mõnikord võtta aga väga palju aega. Mis mõttega ma siis lasen endale inimesed külla kui on oht, et ma nendega ise suhelda ei saagi ja pean teises toas nutva lapsega tegelema?