Pere hoiab Eesti Laulul osalevale Ingerile pöialt. „Olen terve elu mõelnud, et mida ema mu muusikast arvab.“

Koosveedetud tunni jooksul räägime nii sellest, kuidas Janne ja Andreas on kasvatanud neli musikaalset last, kuidas ülejäänud perekonda mõjutab Ingeri Eesti Laulul osalemine, kuidas Inger ajas kasvanud on ja mis jälje on temasse jätnud esimeste aastate meediakajastus.