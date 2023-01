Haige lapse põetamine jätab pered puruvaeseks. Poliitikud eiravad lapsevanemate ahastust. Miks see nii on?

Kui Helerini lapsed jäävad kaheks nädalaks haigeks ja ta võtab hoolduslehe, et neid kodus põetada, saab ta järgmisel kuul pangaarvele mitusada eurot vähem, sest oli terve eelmise aasta vanemahüvitisel, mis tähendab, et riigi silmis on ta kasutu isik, kes mullu tulu ei teeninud ja seega pole väärt ka riigi abi haiguse korral. Ta saab hooldushüvitist 80% miinimumpalgast, millest muidugi arvestatakse maha ka tulumaks.