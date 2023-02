Beebi palavik viis kaheks nädalaks haiglasse

Ilmselt on emadel mitmeid hetki, kus tagantjärele targana nii mõndagi muudaks. Nii mõtlen minagi, et kui reedel kahtlustasin, et lapsel on palavik, oleksin pidanud kohe ta temperatuuri mõõtma, mitte alles pühapäeval. Elektroonilise termomeetriga kulunuks selleks mõned sekundid, aga oma naiivsuses uskusin, et laps on terve. Me oleme ju kogu aeg kodus olnud või kahekesi vankriga kodulähedasi tänavaid avastanud. Kuidas oleks võimalik, et ta on haigestunud?