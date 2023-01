PODCAST | Kui palju vajab laps koolitöödega vanema abi? Kuidas õpetada last ise vastutama? Vastab haridusmentor

„Mu esimese klassi laps on läinud kooli sedasi, et tal on kodutöö tegemata. See on nõme tunne, aga ma tahtsingi, et ta seda tunneks. Ütlesin ka õpetajale, et ma ei tee neid asju tema eest ära, sest tahan, et tal tekiks vastutustunne juba nüüd,“ räägib uues Pere ja Kodu podcasti osas haridusmentor Triinu Pääsik.