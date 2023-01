Fisher-Price'i lamamistool on põhjustanud üle saja beebi surma! Tootja kutsub üles kõiki ostetud toole tagastama

Ameerika Tarbijakaitseamet hoiatab, et tarbijad peaksid koheselt lõpetama Rock 'n Play lamamistooli kasutamise ja kontakteeruma Fisher-Price firmaga, et saada kas oma raha tagasi või vastavas summas kinkekaart. Mainitud lamamistoolide müük ja jagamine on keelatud.

Aastal 2019 avaldatud tagasikutsumine kehtis 4,7 miljonile lamamistoolile ja firma ametlik esindaja uskus, et toodete tagasi kutsumine on parim võimalik valik tagamaks seda, et tarbijad saaksid neilt vaid turvalisi tooteid.

„Me tahame, et vanemad üle terve maailma teaksid, et turvalisus on alati meie missiooni nurgakiviks ning väärtuseks, millele oleme pühendunud. Soovime jätkata laste tervise, turvalisuse ja heaolu eest seismist.“