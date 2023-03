Sansibari kaks palet: „Minus tekkis pidevalt kurbus, kui nägin kohalikke lapsi prügihunnikus paljalt mängimas...“

Oleme keskmiste eestlastega võrreldes ehk rohkem reisiv perekond – mina, elukaaslane Silver, meie tütar Luise (1 a 8 k) ja kevadel sündiv kõhubeebi. Sansibari reis tuli meile suhteliselt ootamatult. Me plaanisime sel talvel algul kolmeks kuuks Dubaisse suunduda. Jäin seepeale maakaarti uurima, et mis paradiisisaared on Dubai lähedal, ja leidsin Sansibari. Dubaist on sinna otselend edasi-tagasi, piletihind ka okei ja nii tegimegi plaanid ümber nõnda, et oleme kuu aega hoopis Sansibaril.