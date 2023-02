Käime raamatukogus

Lõbus lugu kaduma läinud sokkidest on pandud kirja hästi rütmika värsina, mida on kerge ka lapsel endal lugeda. Kui Tristan ei leia hommikul enam oma sokke toolilt, kuhu ta need eelmisel õhtul jätnud oli, hakkab terve pere neid kõiksugu naljakatest kohtadest otsima. Kui ka pikki otsinguid ei saada edu, haarab isa telefoni ja kutsub appi lausa meisterdetektiivi! Viimane tuleb spetsiaalse varustusega ning asub kiirelt Tristanit küsitlema. Õige pea väljubki lokkidega mees uhkelt vanni­toast, sokid näpus, ning kummalise juhtumi võib lahendatuks tunnistada. Kuhu aga sokid kadusid, võid juba ise raamatust lugeda.

See on kohe kindlasti üks ägedamaid raamatuid, mida me viimasel ajal lugenud oleme! Kaheksa-aastased kaksikud Tuule ja Uku usuvad, et nende surnud ema on muutunud heaks haldjaks. Isa on võtnud mõlema rolli enda kanda ning on seetõttu väsimusega võideldes ka oma krapsakuse kaotanud. Kaksikud peavad nüüd paljude asjadega iseseisvalt hakkama saama. Mõnikord see õnnestub üsna hästi, teinekord aga tuleb ette äpardusi ja lõbusaid seiklusi. Nende seikluste käigus muutub ka isa üha lahedamaks lapsevanemaks. Kuna viimasel aastal on ka meie peres vanemate rollide tasakaal veidi muutunud, siis oli äratundmisrõõmu palju ning oskasime pärast raamatu lugemist ka iseenda üle rohkem naerda. Hoolimata kõigest, mis elus juhtub, tuleb ikkagi palju naerda, sest ei ole midagi ilusamat kui naeru kõla.