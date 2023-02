Värvilised jääkristallid

Koopa tarbeks loopisime lund hunnikusse terve talve jooksul ja siis õõnestasime sisse pesakoha. Ent koobas muutus üsna pea igavaks ning nii tulime mõttele seda veidi tuunida.

Värvilise jää tegemiseks vali miinuskraadidega ilm, et oleks võimalik topsikuid õues külmutada. Nii ei teki sügavkülmakapis ruumipuudust. Vee värvimiseks kasuta toiduvärve. Meie panime mõne tilga toiduvärviga värvitud vett kõikvõimalikesse plastanumatesse – kasutusse läksid kõiksugused säilituskarbid ja plasttopsid. Kindlasti arvesta, et need võivad külmaga rabedaks minna ja jäätüki väljaõngitsemisel puruneda. Tegime eri kujuga jääkristalle ka õhupallidesse. Selleks tilguta õhupalli sisse paar tilka toiduvärvi, lase otse kraanist vesi õhupalli sisse ja seo sõlm peale.

Kui topsikud on värvitud veega täidetud, tõsta need õue üheks ööks jäätuma. Pea meeles, et mida suurem anum, seda pikemat jäätumisaega on vaja.