Kas rinnapump saab päriselt olla mugav? Noore ema kogemuslugu

Võin ausalt öelda, et Lola&Lykke elektriline rinnapump on kõik oma tiitlid auga välja teeninud. Olles igapäevane rinnapumba kasutaja ning omades mitut rinnapumpa, saan täie kindlusega väita, et Lola&Lykke on oma kasutamismugavuse, efektiivsuse ja lisadega endale kindla esikoha garanteerinud. Tänu sellele pumbale saan ma värske emana kindel olla, et mu lapse toidukorrad on kindlustatud.