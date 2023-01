Signe Riisalo: lapsed on tublimad, aga tunnevad end seejuures kehvemini

Eesti vaimse tervise süsteem on ühest küljest mitmekesisem kui kunagi varem, kuid tuleb tunnistada, et teenustest on siiski veel puudu.

Riik rahastab muu hulgas hingehoiuteenust hooldekodudes, ohvriabi ja vaimse tervise tugiliini tööd, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ning MTÜ Peaasi tegevust. Ka haridussüsteemi on vastavad nõustamis- ja tugisüsteemid sisse seatud. Suure abivajadusega lastele on riik näiteks arendamas uusi sekkumisi, et abi oleks vajaduspõhine ja jõuaks lasteni võimalikult vara.

Kuigi edasise töö võtmesõnaks on „ennetus“, heidame siiski pilgu sellele, mida praeguse olukorra leevendamiseks ja edasiste muudatuste käivitamiseks praeguseks ära tehtud on.

Tulevikuväljavaade

Abistavate teenuste arendamise kõrval on kriitilise tähtsusega ennetus ja edendus. Ehk siis teisisõnu meetmed ja võtted, mis tagaksid meie inimestele piisavad enese tundmaõppimise võimalused, mis õigel ajal abi otsima suunaks või auku langemisest iseseisvalt pääseda aitaksid. Nii soovime riigina investeerida inimeste vaimse tervise hoidmisesse.

Taoliste murede süvenemine toob endaga kaasa erinevaid probleeme, mis on nii ühiskonna kui ka perede jaoks hoopis kulukamad, kui oleks nende ennetamine. See tähendab, et hädavajalik lisaraha jõuaks kindlasti psühhiaatrilise abi vajadust ennetavatesse vaimse tervise teenustesse, laste ja noorte toetamisse ning jätkuks töö ohvriabiteenuste arendamise nimel.

Mis puutub noortesse, siis viimase 15–20 aasta jooksul on laste riskikäitumine küll vähenenud, kuid kasvanud on nende laste arv, kes kogevad depressiivseid episoode. Meie lapsed on küll tublimad, aga tunnevad end seejuures kehvemini. Lapsepõlve vaimne tervis on aga alus kogu lapse edaspidiseks eluks. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring on põhjustena üles loetlenud nii kodus ja koolis lapsi ümbritseva keskkonna kui ka suhted lapsevanemate ja teiste kaaslastega.

Teadusuuringud on järjepidevalt näidanud turvalise kodu, täisväärtusliku toitumise ja toetava vanemluse tugevat positiivset mõju lapse arengule. Seetõttu peame vajalikuks rakendada senisest enam ressursse laste turvalisusesse ja heaollu panustavatesse sekkumistesse, et meie järeltulevad põlved kasvaksid vaimselt terveks ning tugevaks.

Spetsiifiliselt laste vaimsele tervisele suunatud sekkumistest võib ennetuse valdkonnas välja tuua vanemlike oskuste toetamise, laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste ja eneseregulatsiooni arendamise, vaimse tervise teemade integreerimise õppekavadesse ning väärkohtlemise ennetamise.