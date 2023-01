Pane end proovile! Tee test ja vaata, kui hästi sa noorte sõnavara mõistad

Klaaser, cringe, yolo - mõnikord võib tunduda, et teismelistel on väljaarenenud mingi täiesti oma keel, mis võib lapsevanema kohati nõutuks jätta. Kas sa saad oma lapse jutust aru? Ehk on mõni väljend ka sulle endale külge jäänud? Tee meie kümnest küsimusest koosnev test ja saa teada kui kursis sa noorte väljenditega päriselt oled..