KRISTIINA BLOGI | Beebide uni – kõige püham ja plahvatusohtlikum teema. „Kulutasin lapse magama panekule päevas 8 tundi“

Jah, see „sain-emaks-ja-kõik-on-nii-teistmoodi“ värk on paras stereotüüp, aga see on ka tõsi! Kunagi näiteks mõtlesin, et mida need titeemmed laiutavad siin kõnniteel, ega see vanker mingi maailma naba pole. Aga on, kusjuures – mingil perioodil oligi see (ja seal sees magav beebi) minu tollase maailma naba!