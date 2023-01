KUULA SAADET | Telia „Suurima julguse“ podcast: kui palju on Eestis koolikiusu?

„Positiivseks saab lugeda seda, et meil on hea ülevaade, kui suur probleem koolikiusamine praegu Eestis on. Negatiivne on aga see, et umbes iga viies põhikooliõpilane saab öelda, et viimase paari kuu jooksul on talle kiusu kaudu kahju tekitatud. Kui tuua siia juure ka küberkiusamine, siis see on seoses koroona-aastate ja distantsõppega selgelt kasvanud. Erinevate uuringute andmetel on küberkiusamine kasvanud pea kaks korda,“ selgitab projekti Kiusamisvaba Kool sisujuht Kristiina Treial.