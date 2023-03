Taavi Eilat: vastsündinuga trööstitust praamijärjekorrast 16-tunnise lennuni. Elu väikelapsega on seiklus

Sadamast kilomeetrite kaugusel autorivi organiseeriv reguleerija ütleb, et prognoositav ooteaeg on 3 tundi. Annika, kes on vähemalt sama närvis kui mina, proovib reguleerijale tungivalt selgeks teha, et meil on autos vastsündinu, kolmenädalane beebi. Ja me reisime temaga esimest korda! Vastuseks saame emotsioonitu „Kõigil on autodes lapsed“ ja õlakehituse.