Vastsündinuga praamile jooksmisest 16tunnise lennureisini

Kui kogu sõidu aja on beebi maganud, siis auto seisma jäädes ta ärkab ja keeldub rahunemast. Õue minna ei saa, sest seal on liiga palav. Praami peale minna ei saa, sest oleme sadamast paari kilomeetri kaugusel, kuigi siiski juba järjekorras. Saaremaal on ooperipäevad ja veel mõni rahvaüritus. Ja otse loomulikult on täpselt siis üks praamidest rivist väljas!